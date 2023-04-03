Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» объявил состав на первый матч после расставания с Конте

03 Апреля 2023 • 21:21 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
1 3.75 X 3.35 2 2.15
Через 0 ч. 17 мин.

Лондонский «Тоттенхэм» проведет свой первый поединок после расставания с итальянским специалистом Антонио Конте, это будет встреча двадцать девятого тура английского чемпионата против «Эвертона». Накануне игры стал известен состав, который выбрал на эту игру временно исполняющий обязанности наставника Кристиан Стеллини.

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Ленгле, Порро, Хёйбьерг, Скипп, Перишич, Кулушевски, Кейн, Сон.

Следить за событиями игры между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.04.23 в 22:00
Эвертон Эвертон
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.55 3.45 2.14
Видео
04.04.23 в 21:45
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
4.50 3.65 1.83
Видео
04.04.23 в 21:45
Лестер Лестер
Астон Вилла Астон Вилла
2.48 3.50 2.85
Видео
04.04.23 в 21:45
Лидс Лидс
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.90 3.85 3.95
Видео
04.04.23 в 22:00
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
2.55 3.55 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил состав на первый матч после расставания с Конте
19:40 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Байера» Фримпонг может перебраться в «Манчестер Юнайтед»
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» поборются за нападающего из Серии А
17:23 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Всех топ-тренеров привлекает работа в «Челси»
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продаст пятерых игроков - известны их имена 1
16:24 · Англия. Премьер-лига
Терри рассказал, при каких обстоятельствах он вернётся к тренерской работе
16:08 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Арсенал» может выиграть АПЛ, но мы будем бороться до конца»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп признался, что не боится увольнения
15:47 · Англия. Премьер-лига
Бруно Сальтор – о назначении на пост временного тренера «Челси»: «Для меня это большой вызов»
15:35 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас и Алькантара не помогут «Ливерпулю» в матче с «Челси»
15:18 · Англия. Премьер-лига
Тухель не стал советовать Нагельсманну идти в «Челси»
15:16 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Челси» постарается отреагировать на увольнение Поттера»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг поставил «лайк» публикации об увольнении Поттера
14:56 · Англия. Премьер-лига
Линдстрём: «Я фанат «Ливерпуля», было бы круто играть за эту команду»
Все новости
Рекомендуем