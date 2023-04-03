«Тоттенхэм» объявил состав на первый матч после расставания с Конте

Лондонский «Тоттенхэм» проведет свой первый поединок после расставания с итальянским специалистом Антонио Конте, это будет встреча двадцать девятого тура английского чемпионата против «Эвертона». Накануне игры стал известен состав, который выбрал на эту игру временно исполняющий обязанности наставника Кристиан Стеллини.

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Ленгле, Порро, Хёйбьерг, Скипп, Перишич, Кулушевски, Кейн, Сон.

Следить за событиями игры между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.