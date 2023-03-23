Аморим готов заменить Конте в «Тоттенхэме», но есть одна проблема

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим заинтересован в переезде в Англию.

38-летний португалец попал в число специалистов, которых «Тоттенхэм» рассматривает в качестве замены Антонио Конте. Согласно сведениям английских СМИ, Аморим готов стать рулевым «шпор» уже сейчас, если итальянец уйдёт в отставку, однако лондонскому клубу придётся выплатить «Спортингу» солидную компенсацию – около 20 млн евро. Летом неустойка снизится примерно до 14,5 млн евро.

Рубен Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Его контракт с клубом из Лиссабона рассчитан до июня 2026 года.