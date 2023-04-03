«Эвертон» в компенсированное время отобрал победу у «Тоттенхэма»

29-й тур чемпионата Англии завершился матчем «Эвертон» - «Тоттенхэм», в котором хозяева создали побольше противника, но едва-не проиграли. Педро Порро стал автором первого шанса, но голкипер ногой парировал. Гарри Кейн с разворота, казалось, бил наверняка, но на пути мяча в последний момент встал защитник. И у других ворот обороне пришлось помогать голкиперу, здесь уже была ошибка Уго Льориса на выходе. После перерыва Амаду Онана в перспективной атаке поторопился с ударом - промах. На 60-й минуте Абдулай Дукуре повздорил с Гарри Кейном и толкнул форварда - удаление. Вскоре Кейн реализовал пенальти, а голкипер не угадал направление удара. Трижды Льорис справлялся с ударами противника, а на последних минутах уравнялись составы и счет на табло. Лукас Моура очень грубо сыграл и получил красную карточку, а пострадавший Майкл Кин дальним ударом сравнял результат - 1:1.

«Шпоры» делят третье место с «Ньюкаслом» и «МЮ», «Эвертон» же выбрался из зоны вылета.