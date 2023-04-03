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«Эвертон» в компенсированное время отобрал победу у «Тоттенхэма»

03 Апреля 2023 • 23:58 Комментировать (2)
Эвертон
1:1
Тоттенхэм
окончен

29-й тур чемпионата Англии завершился матчем «Эвертон» - «Тоттенхэм», в котором хозяева создали побольше противника, но едва-не проиграли. Педро Порро стал автором первого шанса, но голкипер ногой парировал. Гарри Кейн с разворота, казалось, бил наверняка, но на пути мяча в последний момент встал защитник. И у других ворот обороне пришлось помогать голкиперу, здесь уже была ошибка Уго Льориса на выходе. После перерыва Амаду Онана в перспективной атаке поторопился с ударом - промах. На 60-й минуте Абдулай Дукуре повздорил с Гарри Кейном и толкнул форварда - удаление. Вскоре Кейн реализовал пенальти, а голкипер не угадал направление удара. Трижды Льорис справлялся с ударами противника, а на последних минутах уравнялись составы и счет на табло. Лукас Моура очень грубо сыграл и получил красную карточку, а пострадавший Майкл Кин дальним ударом сравнял результат - 1:1.

«Шпоры» делят третье место с «Ньюкаслом» и «МЮ», «Эвертон» же выбрался из зоны вылета.

Протокол игры  
Эвертон1:1Тоттенхэм
  68'Кейн Гарри (0:1)
(1:1) Кин Майкл90'  
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус 77' (Миколенко Виталий ( 77') Кин МайклТарковски ДжеймсГодфри БенАйуоби АлексГуэйе Идрисса 84' (Гарнер Джеймс ( 84') Дукуре Абдулай  58'Онана Амаду 83' (Дэвис Том ( 83') Макнил ДуайтГрэй Демарай 77' (Симмс Эллис ( 77')
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриКоуди КонорМопе НилХолгейт Мэйсон
Льорис УгоРомеро Кристиан  79'Дайер ЭрикЛенгле Клеман  64' 77' (Санчес Давинсон ( 77') Порро ПедроСкипп ОливерХёйбьерг Пьер-ЭмильПеришич ИванКулушевски ДеянКейн Гарри  60'Хын-Мин Сон 82' (Лукас Моура ( 82'  88')
Запасные: Танганга ДжафетМандл РомейнСарр Пап МатарДанджума АрноДевайн АлфиОстин БрендонФорстер Фрейзер
03 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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redwhite1959
04 Апреля 2023 в 00:15
"Тоттенхэм" в очередной раз разочаровал - на протяжении всего матча выглядел неубедительно(( После забитого с пенальти мяча в большинстве стали играть на удержание счёта и поплатились за это - сначала удаление Моуры и затем пропущенный гол. Кейн в моменте, после которого удалили Дакура, повёл себя не по-спортивному - сам сначала нагрубил, а потом - после того, как Дакур с ним сцепился, упал на газон, схватился за лицо и лежал, как будто его убили - не красят мастера такие выкрутасы(( Хозяева - молодцыц - проявили характер! А удар Кина стал украшением этой игры! Не должны "ириски" вылететь в Чемпионшип!
snk6565
04 Апреля 2023 в 00:08
Вот ириски выдали огонь, конечно...еще круче было бы, если бы Моура не удалился...и они это сделали бы в меньшенстве...как бы в следующем туре нам такое не прилетело))
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Окончен
Эвертон Эвертон
Тоттенхэм Тоттенхэм
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