Хёйбьерг: «Я понимаю недовольство Конте»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг высказался о недавних заявлениях главного тренера команды Антонио Конте.

Напомним, что итальянский специалист раскритиковал игроков своей команды в недостаточной самоотдаче после упущенной победы в матче с «Саутгемптоном» (3:3).

«Мы все видели его пресс-конференцию, он был предельно честен. Он недоволен тем, что мы не добились желаемого результата, хотя мы по-прежнему находимся в четвёрке в чемпионате. Я понимаю, что для успеха нужна полная уверенность во всех 11 игроках, выходящих на поле, и тренер высказал, что чувствует. Могу заверить, что я всегда полностью выкладываюсь во время матчей», – цитирует журналист Альфредо Педулла хавбека.