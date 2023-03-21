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Хёйбьерг: «Я понимаю недовольство Конте»

21 Марта 2023 • 21:23 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг высказался о недавних заявлениях главного тренера команды Антонио Конте.

Напомним, что итальянский специалист раскритиковал игроков своей команды в недостаточной самоотдаче после упущенной победы в матче с «Саутгемптоном» (3:3).

«Мы все видели его пресс-конференцию, он был предельно честен. Он недоволен тем, что мы не добились желаемого результата, хотя мы по-прежнему находимся в четвёрке в чемпионате. Я понимаю, что для успеха нужна полная уверенность во всех 11 игроках, выходящих на поле, и тренер высказал, что чувствует. Могу заверить, что я всегда полностью выкладываюсь во время матчей», – цитирует журналист Альфредо Педулла хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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