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Ришарлисон: «Я не выступал за уход Конте»

31 Марта 2023 • 00:41 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон ответил на вопрос о своей причастности к уходу из клуба Антонио Конте.

Итальянец покинул пост главного тренера «шпор» 26 марта.

«Я всегда с уважением относился к Конте, как и к другим своим тренерам, и я ни в коем случае не призывал никого поддерживать его уход. Это ложь, а я ненавижу, когда лгут. Мне жаль, что я не оправдал ожиданий Конте и сделал недостаточно для того, чтобы он остался здесь. Когда он ушёл, я сразу поблагодарил его и пожелал всего наилучшего», – приводит журналист Альфредо Педулла слова бразильского игрока, пополнившего ряды «Тоттенхэма» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Ришарлисон
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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