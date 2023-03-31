Ришарлисон: «Я не выступал за уход Конте»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон ответил на вопрос о своей причастности к уходу из клуба Антонио Конте.

Итальянец покинул пост главного тренера «шпор» 26 марта.

«Я всегда с уважением относился к Конте, как и к другим своим тренерам, и я ни в коем случае не призывал никого поддерживать его уход. Это ложь, а я ненавижу, когда лгут. Мне жаль, что я не оправдал ожиданий Конте и сделал недостаточно для того, чтобы он остался здесь. Когда он ушёл, я сразу поблагодарил его и пожелал всего наилучшего», – приводит журналист Альфредо Педулла слова бразильского игрока, пополнившего ряды «Тоттенхэма» прошлым летом.