Нагельсманн готов стать новым тренером «Тоттенхэма»

Экс-главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.
По информации источника, 35-летний специалист открыт для переговоров с лондонским клубом.
Напомним, Нагельсманн был отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии» вчера, 24 марта. Новым наставником мюнхенской команды стал Томас Тухель.
В настоящий момент «Тоттенхэм» возглавляет Антонио Конте. Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет английский клуб в самое ближайшее время.
После 28 туров АПЛ «Тоттенхэм» расположился на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 49 очков.
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