Нагельсманн готов стать новым тренером «Тоттенхэма»

Экс-главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 35-летний специалист открыт для переговоров с лондонским клубом.

Напомним, Нагельсманн был отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии» вчера, 24 марта. Новым наставником мюнхенской команды стал Томас Тухель.

В настоящий момент «Тоттенхэм» возглавляет Антонио Конте. Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет английский клуб в самое ближайшее время.

После 28 туров АПЛ «Тоттенхэм» расположился на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 49 очков.