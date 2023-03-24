«Тоттенхэм» претендует на тренера из Нидерландов

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может сменить Антонио Конте в «Тоттенхэме».

Итальянский специалист вряд ли имеет будущее в лондонском клубе, и руководство «шпор» активно изучают кандидатуры наставников, которые могли бы возглавить команду. Согласно сведениям журналиста Гэри Джейкоба, список интересов «Тоттенхэма» пополнился Арне Слотом, успешно работающим в «Фейеноорде». Ранее 44-летний нидерландский рулевой уже был связан с другим клубом Премьер-лиги – «Лидсом».

«Фейеноорд» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, опережая «Аякс» на шесть очков за восемь туров до финиша. Контракт Слота рассчитан до 2025 года.