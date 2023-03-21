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Источник: Часть игроков «Тоттенхэма» поддерживают Конте

21 Марта 2023 • 11:20 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Несмотря на то, что ранее сообщалось о желании футболистов «Тоттенхэма» немедленного ухода из клуба главного тренера Антонио Конте, некоторые игроки команды полностью поддерживают итальянского специалиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, часть футболистов «шпор» считают, что их одноклубники не хотят успеха для клуба.

Напомним, Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. После 28 туров текущего розыгрыша АПЛ «шпоры» набрали 49 очков и расположились на четвёртой строчке турнирной таблицы.

Действующий контракт Конте с английским клубом истекает летом нынешнего года. Ранее сообщалось, что сменить итальянца на посту главного тренера лондонской команды может нынешний наставник «Айнтрахта» Оливер Гласнер.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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