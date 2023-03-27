«Тоттенхэм» – единственный клуб, с которым Конте и Моуринью не выиграли ни одного трофея, проведя более 50 матчей

Именитые наставники не помогают «Тоттенхэму» преодолеть трудности с завоеванием кубков.

Недавно должность рулевого «шпор» покинул Антонио Конте, работавший в лондонском клубе с конца 2021 года. Как отмечает издание Squawka, «Тоттенхэм» – единственный клуб в карьере Моуринью и Конте, с которым те не выиграли ни одного трофея, проведя в должности главного тренера не менее 50 матчей.

Напомним, что Жозе Моуринью работал в «Тоттенхэме» с ноября 2019 года по апрель 2021. Позднее он возглавил итальянскую «Рому», с которой стал победителем в Лиге конференций в сезоне 2021/22. Его контракт с римлянами рассчитан до 2024 года.