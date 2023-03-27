Стало известно, когда вернётся в строй Ришарлисон

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон пропустит ближайшие матчи команды.

Бразилец получил травму в поединке Премьер-лиги против «Саутгемптона» (3:3), который прошёл 18 марта, из-за чего покинул поле уже на пятой минуте встречи. По информации журналиста Джорджа Сессьонса, 25-летний форвард не успеет восстановиться до завершения международной паузы. Ожидается, что игрок сможет вернуться на поле во второй половине апреля.

Ришарлисон принял участие в 27 матчах «Тоттенхэма» в текущем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и четырьмя голами.

3 апреля «шпоры» сыграют в гостях против «Эвертона».