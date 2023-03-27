«Тоттенхэм» связался с Нагельсманном

«Тоттенхэм» установил первый контакт с недавно уволенным из «Баварии» Юлианом Нагельсманном.

Немецкий наставник был отправлен в отставку в пятницу, и в этот же день его место занял Томас Тухель. Вскоре после этого без главного тренера остался «Тоттенхэм», решивший расстаться с Антонио Конте. Как стало известно ранее, Нагельсманн – один из главных кандидатов на освободившийся пост в лондонском клубе, а теперь издание Sky сообщает, что стороны уже провели первые переговоры. Впрочем, соглашение вряд ли будет заключено в ближайшее время.

«Тоттенхэм» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, однако набравший на два балла меньше «Ньюкасл» имеет два матча в запасе.