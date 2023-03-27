Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу предстоит операция

27 Марта 2023 • 17:19 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Бразильский защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял неудачно съездил в расположение своей национальной сборной. Мало того, что в игре, которая состоялась 25 марта, «пентакампеоне» проиграли команде Марокко (1:2), то сам защитник ещё и травму получил, повредив мениск.

Как рапортует Football London, восстанавливаться бразилец будет как минимум шесть недель, в процессе реабилитации игрок перенесёт операцию. Отмечается, что Роял уже вернулся в расположение своего клуба.

Эмерсону Роялу 24 года, в текущем сезоне в его активе 32 матча в составе «шпор» во всех турнирах, в них он дважды забил гол и один раз отметился ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Бразилии Эмерсон Роял
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
18:11 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул не советует «Манчестер Юнайтед» снова бороться за де Йонга
17:26 · Англия. Премьер-лига
Тренеру «Фулхэма» выдвинуты обвинения
17:19 · Англия. Премьер-лига
Защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу предстоит операция
16:33 · Англия. Премьер-лига
Джеррард раскритиковал Мудрика
16:17 · Англия. Премьер-лига
Фоден высказался после операции
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» пока проявляет самый предметный интерес к Абрахаму
15:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не планирует продавать Филлипса летом
15:33 · Англия. Премьер-лига
Тухель может пригласить в «Баварию» четырёх игроков «Челси» 1
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» будет открыт к продаже Макаллистера и Кайседо ближайшим летом
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет сохранить Эвана Фергюсона ещё на один сезон
15:13 · Англия. Премьер-лига
Гакпо восстановился после вируса
15:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проявляет наибольший интерес к Маунту
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Кимом Мин Джэ
14:47 · Англия. Премьер-лига
Уилшер: «Надеюсь, Райс перейдёт в «Арсенал»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Керер: «Уверен, Тухель добьётся успеха в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем