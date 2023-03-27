Защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу предстоит операция

Бразильский защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял неудачно съездил в расположение своей национальной сборной. Мало того, что в игре, которая состоялась 25 марта, «пентакампеоне» проиграли команде Марокко (1:2), то сам защитник ещё и травму получил, повредив мениск.

Как рапортует Football London, восстанавливаться бразилец будет как минимум шесть недель, в процессе реабилитации игрок перенесёт операцию. Отмечается, что Роял уже вернулся в расположение своего клуба.

Эмерсону Роялу 24 года, в текущем сезоне в его активе 32 матча в составе «шпор» во всех турнирах, в них он дважды забил гол и один раз отметился ассистом.