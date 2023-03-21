Эмерсон Роял: «Конте много говорит – такова его манера»

Правый защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял высказался об Антонио Конте.

Недавние откровенные заявления итальянца о менталитете неудачников в «Тоттенхэме» наделали много шума. Специалист может лишиться работы уже в ближайшее время.

«У меня нормальные взаимоотношения с Конте, хоть он и не из тех тренеров, кто сильно сближается с игроками. Он много разговаривает – такова его манера.

Конте хочет помочь каждому игроку, постоянно объясняет, кто и как должен играть. Я не вижу никаких проблем. У него взрывной характер, но он всегда выжимает максимум из каждого, с кем работает», – цитирует ge SP Эмерсона.