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Эмерсон Роял: «Конте много говорит – такова его манера»

21 Марта 2023 • 23:50 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Правый защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял высказался об Антонио Конте.

Недавние откровенные заявления итальянца о менталитете неудачников в «Тоттенхэме» наделали много шума. Специалист может лишиться работы уже в ближайшее время.

«У меня нормальные взаимоотношения с Конте, хоть он и не из тех тренеров, кто сильно сближается с игроками. Он много разговаривает – такова его манера.

Конте хочет помочь каждому игроку, постоянно объясняет, кто и как должен играть. Я не вижу никаких проблем. У него взрывной характер, но он всегда выжимает максимум из каждого, с кем работает», – цитирует ge SP Эмерсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Эмерсон Роял
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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