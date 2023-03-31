Конте отказался от подписания Роналду в 2022 году

«Тоттенхэм» мог подписать Криштиану Роналду в прошлом году.

Летом 2022 года португалец попросил руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, и «Тоттенхэм» стал одним из претендентов на звёздного форварда. По данным Daily Mail, в лондонском клубе всерьёз изучали кандидатуру Роналду, но в итоге Антонио Конте и Даниэль Леви решили, что такое подписание не пойдёт команде на пользу.

В ноябре Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», а в начале января стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

Антонио Конте покинул пост рулевого «Тоттенхэма» 26 марта.