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Конте отказался от подписания Роналду в 2022 году

31 Марта 2023 • 23:30 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
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03.04 22:00

«Тоттенхэм» мог подписать Криштиану Роналду в прошлом году.

Летом 2022 года португалец попросил руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, и «Тоттенхэм» стал одним из претендентов на звёздного форварда. По данным Daily Mail, в лондонском клубе всерьёз изучали кандидатуру Роналду, но в итоге Антонио Конте и Даниэль Леви решили, что такое подписание не пойдёт команде на пользу.

В ноябре Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», а в начале января стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

Антонио Конте покинул пост рулевого «Тоттенхэма» 26 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Криштиану Роналду Даниэль Леви Антонио Конте
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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