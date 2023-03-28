Паратичи – о новом тренере «Тоттенхэма»: «Нас не волнуют слухи»

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи ответил на вопрос о поисках нового рулевого.

Должность главного тренера команды освободилась после ухода Антонио Конте. Слухи связывают «Тоттенхэм» с интересом к многочисленным именитым специалистам, среди которых фигурирует недавно уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

«Мы должны полностью сосредоточиться на оставшейся части сезона. Нам не следует говорить о тренерах, которые не работают у нас, и мы не следим за спекуляциями в СМИ. Слухи – это всего лишь слухи. Мы верим в Кристиана Стеллини и Райана Мэйсона. Мы должны сделать всё, чтобы помочь им», – цитирует пресс-служба «Тоттенхэма» Паратичи.