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Паратичи – о новом тренере «Тоттенхэма»: «Нас не волнуют слухи»

28 Марта 2023 • 22:09 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи ответил на вопрос о поисках нового рулевого.

Должность главного тренера команды освободилась после ухода Антонио Конте. Слухи связывают «Тоттенхэм» с интересом к многочисленным именитым специалистам, среди которых фигурирует недавно уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

«Мы должны полностью сосредоточиться на оставшейся части сезона. Нам не следует говорить о тренерах, которые не работают у нас, и мы не следим за спекуляциями в СМИ. Слухи – это всего лишь слухи. Мы верим в Кристиана Стеллини и Райана Мэйсона. Мы должны сделать всё, чтобы помочь им», – цитирует пресс-служба «Тоттенхэма» Паратичи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фабио Паратичи
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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