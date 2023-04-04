Кейн в 250-й раз поучаствовал в голе в АПЛ

В заключительном матче двадцать девятого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» упустил победу в противостоянии с «Эвертоном». Гарри Кейн реализовал пенальти, но «Эвертон» сумел сравнять счет и спасти очко.

Тем не менее, бомбардир «Тоттенхэма» отметил свой очередной рубеж результативности, он в 250-й раз поучаствовал в голе в матче английской Премьер-лиги. Большая часть этих баллов заработана голами, их у Кейна 205, и еще сорок пять результативных передач.

Больше, чем у него, лишь у пятерых игроков - Алан Ширер, Уэйн Руни, Фрэнк Лэмпард, Райан Гиггз, Эндрю Коул.