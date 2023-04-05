«Исполнил мечту» - Пикфорд пригласил больного раком ребёнка потренироваться с ним

Голкипер английской сборной и «Эвертона» Джордан Пикфорд отметился благородным поступком, исполнив просьбу написавшей ему письмо женщины. В нем она сообщила о том, что ее сын Гарри, большой поклонник «Эвертона», проходит лечение из-за опухоли, в то время как не так давно по этой причине скончался его отец.

Несчастная мать попросила Джордана исполнить скромную мечту сына - уделить ему время и дать возможность посмотреть на профессиональный футбол изнутри. И Пикфорд, конечно же, не смог отказать.

Он не просто потренировался, он пригласил его на матч с «Тоттенхэмом» в минувшие выходные - держа Гарри за руку, он вышел на поле, а «Эвертон» подарил настоящий спектакль, сравняв счет эффектным голом в добавленное арбитром время.