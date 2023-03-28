Паратичи – об уходе Конте: «Это верное решение для всех сторон»

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи высказался об уходе с должности главного тренера Антонио Конте.

Клуб официально объявил о расставании с 53-летним итальянским специалистом 26 марта.

«Мы понимаем, насколько трудным был этот сезон для Антонио в личном плане: смерть Вентроне и Виалли, затем операция. Мы поддерживали его и старались помогать, но в итоге приняли решение завершить сотрудничество, которое, думаю, стало верным для всех сторон», – приводит пресс-служба «Тоттенхэма» слова Паратичи.

Антонио Конте возглавлял «шпор» с ноября 2021 года. Его контракт был рассчитан до конца текущего сезона.