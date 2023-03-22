«Тоттенхэм» – приоритетный вариант для Почеттино

Бывший рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готов вернуться в клуб.

В скором времени руководство «шпор» может договориться о прекращении сотрудничества с Антонио Конте, который не скрывает своё недовольство клубом и игроками. Как стало известно ранее, стать преемником Конте может Почеттино. Согласно Calciomercato, «Тоттенхэм» – приоритетный вариант продолжения карьеры для аргентинца, который, впрочем, планирует дождаться окончания сезона, прежде чем возвращаться к работе.

Маурисио Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, а с января 2021 по июль 2022 года занимал должность главного тренера «ПСЖ».