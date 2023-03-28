«Тоттенхэм» ищет тренера с громким именем, который поможет удержать Кейна

«Тоттенхэм» надеется найти топ-тренера, с которым захочет работать лидер команды Гарри Кейн.

«Шпоры» расстались с Антонио Конте, и будущее Кейна, по слухам, будет сильно зависеть от того, кто возглавит команду после итальянца. Как сообщает журналист Джереми Кросс, руководство «Тоттенхэма» понимает это, поэтому надеется пригласить звёздного тренера, который будет соответствовать амбициям английского форварда. В настоящий момент игрок склоняется к уходу.

Действующий трудовой договор Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году. Основным претендентом на него считается «Манчестер Юнайтед».