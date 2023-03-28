Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» ищет тренера с громким именем, который поможет удержать Кейна

28 Марта 2023 • 21:04 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

«Тоттенхэм» надеется найти топ-тренера, с которым захочет работать лидер команды Гарри Кейн.

«Шпоры» расстались с Антонио Конте, и будущее Кейна, по слухам, будет сильно зависеть от того, кто возглавит команду после итальянца. Как сообщает журналист Джереми Кросс, руководство «Тоттенхэма» понимает это, поэтому надеется пригласить звёздного тренера, который будет соответствовать амбициям английского форварда. В настоящий момент игрок склоняется к уходу.

Действующий трудовой договор Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году. Основным претендентом на него считается «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
22:09 · Англия. Премьер-лига
Паратичи – о новом тренере «Тоттенхэма»: «Нас не волнуют слухи»
21:42 · Англия. Премьер-лига
Продление контракта Рэшфорда остаётся приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед»
21:13 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис намерен покинуть «Интер» летом
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ищет тренера с громким именем, который поможет удержать Кейна
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал солидное предложение «Боруссии» по Беллингему слухи
20:33 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер интересен четырём топ-клубам
19:47 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн не спешит возглавлять «Тоттенхэм» из-за возможности перейти в другие топ-клубы
19:19 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн и ещё три тренера – в шорт-листе «Тоттенхэма»
19:15 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски заявил, что игроки «Тоттенхэма» поддержали отставку Конте
18:56 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Маунта в «Баварии» слухи
18:51 · Англия. Премьер-лига
Митрович может сменить «Фулхэм» на другой клуб из Лондона
18:46 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» есть конкурент в борьбе за Гюндогана слухи
18:43 · Англия. Премьер-лига
Сон прокомментировал уход Конте из «Тоттенхэма»
17:46 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби вряд ли уйдёт из «Брайтона»
17:38 · Англия. Премьер-лига
Конте запирал игроков «Тоттенхэма» в раздевалке
Все новости
Рекомендуем