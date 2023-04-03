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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коулман проводит свой 350-й матч в АПЛ за «Эвертон»

03 Апреля 2023 • 22:24 Комментировать
Эвертон
0:0
Тоттенхэм
1 3.90 X 2.95 2 2.20
2-й тайм

В заключительном матче двадцать девятого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимает в домашней игре «Тоттенхэм», и эта встреча станет юбилейной, 350-й игрой Шеймуса Коулмана за «ирисок» в английской Премьер-лиге.

Речь, напомним, идет о ветеране клуба, который выступает за «Эвертон» с 2009 года. До этого ирландец выступал у себя на родине за «Слайго Роверс». Шеймус привлекается для выступлений в сборной Ирландии, приняв в ее составе участие в финальной части Евро-2016. 

Следить за событиями игры между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Эвертон Шеймус Коулман
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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