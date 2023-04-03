Коулман проводит свой 350-й матч в АПЛ за «Эвертон»

В заключительном матче двадцать девятого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимает в домашней игре «Тоттенхэм», и эта встреча станет юбилейной, 350-й игрой Шеймуса Коулмана за «ирисок» в английской Премьер-лиге.

Речь, напомним, идет о ветеране клуба, который выступает за «Эвертон» с 2009 года. До этого ирландец выступал у себя на родине за «Слайго Роверс». Шеймус привлекается для выступлений в сборной Ирландии, приняв в ее составе участие в финальной части Евро-2016.

Следить за событиями игры между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.