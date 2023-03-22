Компани может заменить Конте в «Тоттенхэме»

Лондонский «Тоттенхэм» определился с одним из кандидатов на замену Антонио Конте на посту главного тренера. Напомним, итальянец близок к увольнению из-за своих слов на скандальной пресс-конференции после матча с «Саутгемптоном».

Если верить журналисту Дэйву Хинтеру, «шпоры» рассматривают вариант с приглашением бывшего капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани, который ныне успешно возглавляет «Бёрнли». «Бордовые» под руководством бельгийца уверенно лидируют в Чемпионшипе.

Ещё неизвестно, согласится ли Компани возглавить «Тоттенхэм», учитывая, что его «Бёрнли» сейчас находится на грани возвращения в Английскую премьер-лигу.