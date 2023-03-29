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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вьери: «Конте привык конфликтовать со всеми, такой у него характер»

29 Марта 2023 • 16:16 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высказался о своём бывшем партнёре по национальной команде Антонио Конте, который в настоящее время работает тренером. Напомним, что 26 марта итальянский специалист покинул пост наставника лондонского «Тоттенхэма» после того, как раскритиковал игроков и руководство английского клуба.

По словам Вьери, Конте — суровый и требовательный человек, привыкший со всеми конфликтовать.

«Антонио привык конфликтовать со всеми, такой у него характер. Если его нанимает клуб, там не должны ожидать кого-то, кто будет всем доволен», — приводит слова Вьери Football Italia.

После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Тоттенхэм» расположился на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 49 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Кристиан Вьери
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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