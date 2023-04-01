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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Впервые за последние 70 лет: Почему «Эвертон» может вылететь из АПЛ по неспортивной причине

01 Апреля 2023 • 23:32 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
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03.04 22:00

Проблемы продолжают преследовать «Эвертон». Ливерпульский клуб, который отчаянно борется за выживание, может лишиться очков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что творится с «ирисками».

В прошлом сезоне «Эвертон» с трудом избежал вылета. За тур до конца «ириски» обыграли «Кристал Пэлас», хотя ещё к 54-й минуте уступали 0:2. Гол Доминика Калверт-Льюина, забитого за пять минут до конца игры, некоторые назвали одним из важнейших в истории «Эвертона». Вылет в Чемпионшип – это довольно серьёзный удар, тем более что подняться оттуда в Премьер-лигу бывает очень сложно.

Летом были надежды, что Фрэнк Лэмпард сможет подготовить команду, и она начнёт прогрессировать. Однако этого не случилось. Ливерпульцы вновь активно борются за выживание в этом сезоне, Лэмпард уже давно уволен, а его место занял Шон Дайч. Не совсем правильно винить в неудачах тренера старого или нынешнего. Основная проблема «Эвертона» – это финансы, а точнее неумелое управление ими.

На днях стало известно, что в отношении «ирисок» открыто расследование по подозрению в нарушении финансового фейр-плей. «Эвертону» грозит наказание в виде лишения очков, при этом руководство Премьер-лиги обещает вынести своё решение до завершения текущего сезона. Предполагаемые финансовые нарушения «Эвертона» выражаются в наличии общих убытков в размере 371 млн фунтов стерлингов за трёхлетний период. Это более чем в три раза превышает допустимый лимит!

Конкуренты «Эвертона» не просто внимательно следят за ситуацией. Сообщается, что сразу шесть клубов отправили в Премьер-лигу отдельные письма с требованием большей прозрачности. Причём летом руководство лиги говорило, что «ирискам» отвечать не за что.

«Эвертон» – это наглядный пример, как можно за счёт отвратительной работы на трансферном рынке довести клуб до финансовых проблем. В 2017 году «ириски» надеялись ворваться в Лигу чемпионов и стали тратить большие деньги. В сезоне-2017/18 на новых игроков было потрачено 203,2 миллиона евро, в 2018/19 – 99,8, в следующем – ещё 121. При этом 400 с лишним миллионов были потрачены в общем-то в молоко: Гильфи Сигурдссон, Майкл Кин, Дэви Классен, Тео Уолкотт, Дженк Тосун, Йерри Мина, Лука Динь, Андре Гомеш, Алекс Айоби, Жан-Филипп Гбамен, Бен Годфри, Аллан, Абдулайе Дукуре. Пожалуй, кроме Ришарлисона и Джордана Пикфорда удачных трансферов в этот период не было.

«Эвертон» потратил кучу денег, но команда ни на йоту не приблизилась к борьбе за место в Лиге чемпионов. В итоге все эти траты привели к тому, что теперь «ириски» вынуждены считать деньги и тратить намного меньше. Конечно, по меркам клубов из других стран «Эвертон» всё равно платит много за новых футболистов – 78,2 миллиона, например, в этом сезоне. Однако по сравнению с конкурентами у ливерпульцев свободных денег меньше. К тому же «ирискам» приходится продавать своих лидеров, чтобы зарабатывать. В этом сезоне были проданы Ришарлисон и Энтони Гордон в общей сложности за 103,6 миллиона евро.

На самом деле «Эвертону», возможно, пришла пора вылететь в Чемпионшип. Ливерпульцы уже несколько лет борются за выживание, неумело управляют бюджетом. «Ириски» абсолютно нездоровы с экономической точки зрения. Часто вылет в низший дивизион может служить очищением, оздоровлением. «Эвертон» в последние годы занимается выживанием, но не каким-то развитием. Если ничего не изменится, то «ириски» в любом случае окажутся в Чемпионшипе, где были в последний раз в сезоне 1953/54.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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