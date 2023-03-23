Порро: «План остаётся прежним, я хочу продолжать играть за «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро заявил о том, что ситуация с Антонио Конте не повлияет на его будущее в стане «шпор». Напомним, тренер «шпор» находится на грани увольнения после того, как раскритиковал руководство на пресс-конференции.

«Мой долгосрочный план не изменился, я хочу играть за «Тоттенхэм». Я ни о чём не жалею и чувствую себя счастливым. Просто дайте мне немного времени и вы всё увидите», – цитирует Порро журналист Фабрицио Романо.

Порро в данный момент выступает за «Тоттенхэм» в аренде. Права на футболиста принадлежат лиссабонскому «Спортингу», но «шпоры» могут выкупить испанца в конце сезона.