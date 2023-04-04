Стеллини: «Если бы не удаление, то победили бы»

В заключительном матче двадцать девятого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» упустил победу в противостоянии с «Эвертоном», пропустив на последних минутах игры. Исполняющий обязанности наставника «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини.

- Начало матча мне понравилось, мы играли компактно, у нас появлялись моменты. Когда получили численное большинство, игра расстроилась, а после того, как и у нас случилось удаление, они смогли забить прекрасный гол. Наверное, если бы мы не получили удаление, то сохранили бы счет, - цитирует слова Стеллини BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет дома с «Брайтоном».