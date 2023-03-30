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Роджерс пополнил список кандидатов на пост нового тренера «Тоттенхэма»

30 Марта 2023 • 21:34 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Лестер
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01.04 17:00

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может перебраться в «Тоттенхэм».

Руководство «шпор» занимается поисками сменщика Антонио Конте, недавно покинувшего должность рулевого. Согласно сведениям talkSPORT, в сферу интересов лондонского клуба попал Брендан Роджерс, чей контракт с «Лестером» рассчитан до 2025 года. Ранее фаворитами на пост в «Тоттенхэме» назывались Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.

Брендан Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года. На данный момент команда под его руководством занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 25 набранными очками после 27 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер Брендан Роджерс
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Марта 2023 в 21:54
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