Роджерс пополнил список кандидатов на пост нового тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может перебраться в «Тоттенхэм».

Руководство «шпор» занимается поисками сменщика Антонио Конте, недавно покинувшего должность рулевого. Согласно сведениям talkSPORT, в сферу интересов лондонского клуба попал Брендан Роджерс, чей контракт с «Лестером» рассчитан до 2025 года. Ранее фаворитами на пост в «Тоттенхэме» назывались Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.

Брендан Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года. На данный момент команда под его руководством занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 25 набранными очками после 27 туров.