Матета: «Гора с плеч упала»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» вырвал победу у «Лестера», решающий гол удалось забить на пятой добавленной к основному времени матча минуте. Его автором стал Жан-Филип Матета, который рассказал, что с его плеч словно упала гора.

- Я очень давно не забивал. Но думаю, я заслужил этот гол своим трудом на благо команды. Для меня это была как упавшая с плеч гора. Теперь я надеюсь, что вскоре последуют и другие голы, - цитирует слова игрока BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет на выезде с «Лидсом», это случится уже девятого апреля, в следующее воскресенье.