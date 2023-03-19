«Лестер» вплотную приблизился к зоне вылета, команда не побеждает шесть матчей подряд

«Лестер» Брендана Роджерса вчера вечером продлил свою неудачную серию без побед до шести матчей кряду во всех турнирах. Так, «лисы» поделили очки с не самым слабым соперником – середняком чемпионата Англии «Брентфордом», сыграв 1:1.

Рулевой «Лестера» воспринял эту игру положительно, однако факт есть факт – игру некогда чемпионы Англии снова не обернули в свою пользу.

Началась серия неудач «лис» 19 февраля, уступив «Манчестер Юнайтед» в АПЛ – 0:3. После пошли поражения от других клубов Англии – «Арсенала», «Саутгемптона» и «Челси». Проиграли подопечные Роджерса и в Кубке Англии – «Блэкберну» - 1:2.

Ничья с «Брентфордом» стала первой для «Лестера» после пяти поражений кряду.

На данный момент «лисы» идут на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 25 очков. Отрыв от зоны вылета – один балл.