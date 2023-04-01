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«Кристал Пэлас» дожал «Лестер» и отправил его в зону вылета

01 Апреля 2023 • 18:58 Комментировать
Кристал Пэлас
2:1
Лестер
окончен

«Кристал Пэлас» принимал «Лестер» в 29-м туре Премьер-лиги и выглядел заметно острее противника, вот только с реализацией сегодня была беда. «Лисы» использовали один из своих редких моментов, и вышедший на замену Рикарду Перейра открыл счет на 56-й минуте. Автогол помог лондонцам быстро вернуть ничейный результат на табло. Лишь на пятой компенсированной минуте хозяева вырвали победу - 2:1.

Столичная команда прервала серию из четырех поражений подряд и идет на 12-м месте, соперник -  в зоне вылета.

Протокол игры  
Кристал Пэлас2:1Лестер
  56'Рикарду Перейра II (0:1)

(1:1) Иверсен Даниэль 59'

(1:1) Матета Жан-Филипп 90'

  
Гуаита ВисентеУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи Марк  88'Митчелл ТайрикЭзе ЭберечиДукуре ШейкШлупп Джеффри 81' (Хьюз Уилл ( 81') Олисе Майкл  81'Эдуар Одсонн 86' (Матета Жан-Филипп ( 86') Заха Уилфрид 45' (Айю Джордан ( 45')
Запасные: Макартур ДжеймсМиливоевич ЛукаРидевальд ЖайроСамби Локонга Альберт-МбойоДжонстон СэмКлайн Натаниэль
Иверсен ДаниэльКастань ТимотиСуттар Гарри  68'Фас ВаутКристиансен Виктор  29' 60' (Томас Люк ( 60') Ндиди Уилфред  89'Дьюсбери-Холл Кирнан  83'Тете 46' (Рикарду Перейра II ( 46') Мэддисон ДжеймсБарнс ХарвиДака Патсон 72' (Ихеаначо Келечи ( 72')
Запасные: Амарти ДаниэльВарди ДжеймиСумаре БубакариСёюнджю ЧагларМенди НампалиУорд Дэнни II
01 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Лестер Кристал Пэлас
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