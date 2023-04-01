«Кристал Пэлас» дожал «Лестер» и отправил его в зону вылета

«Кристал Пэлас» принимал «Лестер» в 29-м туре Премьер-лиги и выглядел заметно острее противника, вот только с реализацией сегодня была беда. «Лисы» использовали один из своих редких моментов, и вышедший на замену Рикарду Перейра открыл счет на 56-й минуте. Автогол помог лондонцам быстро вернуть ничейный результат на табло. Лишь на пятой компенсированной минуте хозяева вырвали победу - 2:1.
Столичная команда прервала серию из четырех поражений подряд и идет на 12-м месте, соперник - в зоне вылета.
Протокол игры
|56'Рикарду Перейра II (0:1)
(1:1) Иверсен Даниэль 59'
(1:1) Матета Жан-Филипп 90'
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк• 88'Митчелл Тайрик•Эзе Эберечи•Дукуре Шейк•Шлупп Джеффри81' (Хьюз Уилл (81') •Олисе Майкл• 81'Эдуар Одсонн86' (Матета Жан-Филипп (86') •Заха Уилфрид45' (Айю Джордан (45')
Иверсен Даниэль•Кастань Тимоти•Суттар Гарри• 68'Фас Ваут•Кристиансен Виктор 29'60' (Томас Люк (60') •Ндиди Уилфред• 89'Дьюсбери-Холл Кирнан• 83'Тете46' (Рикарду Перейра II (46') •Мэддисон Джеймс•Барнс Харви•Дака Патсон72' (Ихеаначо Келечи (72')
01 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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