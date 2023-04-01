«Кристал Пэлас» дожал «Лестер» и отправил его в зону вылета

«Кристал Пэлас» принимал «Лестер» в 29-м туре Премьер-лиги и выглядел заметно острее противника, вот только с реализацией сегодня была беда. «Лисы» использовали один из своих редких моментов, и вышедший на замену Рикарду Перейра открыл счет на 56-й минуте. Автогол помог лондонцам быстро вернуть ничейный результат на табло. Лишь на пятой компенсированной минуте хозяева вырвали победу - 2:1.

Столичная команда прервала серию из четырех поражений подряд и идет на 12-м месте, соперник - в зоне вылета.