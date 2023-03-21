Ходжсон станет новым главным тренером «Кристал Пэлас»

Известный английский тренер Рой Ходжсон возглавит «Кристал Пэлас», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт 75-летнего специалиста с лондонским клубом будет рассчитан до конца нынешнего сезона. На этом посту он сменит французского тренера Патрика Виейра, который был отправлен в отставку 17 марта. Напомним, что в период с 2017 по 2021 год Ходжсон уже возглавлял «Кристал Пэлас».

После 28 туров текущего розыгрыша АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 27 очков и расположился 12-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «орлы» проведут 1 апреля против «Лестера». Начало — в 17:00 по московскому времени.