Ходжсон: «Фантастическая победа»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» вырвал победу у «Лестера», победный гол удалось забить буквально на последней секунде игры. Новый наставник «орлов» Рой Ходжсон прокомментировал успех и похвалил своих новых подопечных.

- Фантастическая победа, и дело не только в голе на последней минуте. То, как играла команда весь матч - вот что мне понравилось, - цитирует слова Роя Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре его команде предстоит сыграть на выезде с «Лидсом», который в субботу крупно проиграл в выездном матче лидеру чемпионата - лондонскому «Арсеналу».