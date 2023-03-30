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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ходжсон: «Я не чувствую себя старым»

30 Марта 2023 • 21:00 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Лестер
1 2.50 X 3.20 2 2.90
01.04 17:00

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о своём возвращении к работе.

21 марта 75-летний специалист возглавил «орлов», сменив уволенного Патрика Виейра. Контракт рулевого рассчитан до конца сезона.

«Когда я уходил, все говорили, что я вышел на пенсию. Даже на улице люди постоянно спрашивали меня, наслаждаюсь ли я жизнью на пенсии. Лично я никогда не ощущал себя достаточно старым, чтобы окончательно отойти от дел. Да, я знаю, что мне много лет, но я действительно не чувствую себя старым», – заявил на пресс-конференции Ходжсон.

1 апреля «Кристал Пэлас» примет в родных стенах «Лестер» в рамках Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛЕСТЕР
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