Ходжсон: «Я не чувствую себя старым»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о своём возвращении к работе.

21 марта 75-летний специалист возглавил «орлов», сменив уволенного Патрика Виейра. Контракт рулевого рассчитан до конца сезона.

«Когда я уходил, все говорили, что я вышел на пенсию. Даже на улице люди постоянно спрашивали меня, наслаждаюсь ли я жизнью на пенсии. Лично я никогда не ощущал себя достаточно старым, чтобы окончательно отойти от дел. Да, я знаю, что мне много лет, но я действительно не чувствую себя старым», – заявил на пресс-конференции Ходжсон.

1 апреля «Кристал Пэлас» примет в родных стенах «Лестер» в рамках Английской премьер-лиги.