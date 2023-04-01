Роджерс: «Это больно»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Лестер» снова потерпел неудачу, на сей раз в игре с «Кристал Пэлас». Поражение бывших чемпионов Англии прокомментировал североирландский наставник клуба Брендан Роджерс, он считает, что поражение стало жестоким и незаслуженным.

- Футбол бывает жестоким. Мы не заслуживали поражение. Первый тайм был хорошим, мы хорошо оборонялись, начало второй половины игры также было отличным, но после 15 минут сбросили темп и так и не смогли его вернуть. Надеялся, что получим хотя бы ничью, но пропустили на самых последних секундах. Это больно, - цитирует слова Роджерса BBC Sport.