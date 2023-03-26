Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может перебраться в «Тоттенхэм», если команду возглавит Маурисио Почеттино.

Аргентинский наставник считается одним из основных претендентов на пост нового рулевого «шпор» после почти неизбежного ухода Антонио Конте. Сам Почеттино, как сообщалось ранее, готов вернуться в «Тоттенхэм», кроме того, как информирует издание The Sun, рулевой уже определился с первой трансферной целью в случае получения работы. По его мнению, команду должен усилить Заха, чей контракт с «Кристал Пэлас» истекает в июне. В подписании 30-летнего ивуарийца также заинтересованы другие клубы Премьер-лиги.