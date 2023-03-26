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Почеттино уже решил, какого игрока пригласит в «Тоттенхэм» слухи

26 Марта 2023 • 02:06 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Лестер
01.04 17:00

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может перебраться в «Тоттенхэм», если команду возглавит Маурисио Почеттино.

Аргентинский наставник считается одним из основных претендентов на пост нового рулевого «шпор» после почти неизбежного ухода Антонио Конте. Сам Почеттино, как сообщалось ранее, готов вернуться в «Тоттенхэм», кроме того, как информирует издание The Sun, рулевой уже определился с первой трансферной целью в случае получения работы. По его мнению, команду должен усилить Заха, чей контракт с «Кристал Пэлас» истекает в июне. В подписании 30-летнего ивуарийца также заинтересованы другие клубы Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристал Пэлас Маурисио Почеттино Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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