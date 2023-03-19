Журавель: «Конте должен немедленно покинуть «Тоттенхэм»

Известный российский комментатор Тимур Журавель в своём Telegram-канале раскритиковал поведение главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте после того, как «шпоры» упустили победу над «Саутгемптоном» в рамках АПЛ и сыграли со счётом 3:3. «Святые», напомним, занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Да отпустите уже человека! каждый из нас под стрессом вряд ли может похвастать рассудительностью, поэтому не будем морализировать на тему поведения Антонио Конте. Тут важен сухой остаток после его речи, а выглядит всё теперь так, что виноваты все кругом, а Конте весь в белом. Так и выглядит типичный тупик в работе. Конте нужно увольнять немедленно», - заявил Журавель.

Напомним, что Конте жёстко раскритиковал команду и руководство «Тоттенхэма». В частности, он упоминал многолетнее отсутствие трофеев у клуба из-за владельцев.