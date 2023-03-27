Вместе с Конте из «Тоттенхэма» ушёл его брат, остальные члены штаба остались

В воскресенье вечером было официально объявлено об увольнении Антонио Конте с должности главного тренера «Тоттенхэма». Как сообщает в социальных сетях журналист Мэтт Лоу, руководители лондонского клуба приняли решение не отправлять в отставку весь тренерский штаб. Вместе с Антонио Конте ушёл его брат – Джанлука Конте, который работал аналитиком. Остальные члены штаба продолжат работу в ближайшие месяцы.

«Тоттенхэм» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч «шпоры» проведут 3 апреля – против «Эвертона» на поле соперника.