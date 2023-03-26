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Экс-игрок сборной Англии Мёрфи назвал наиболее реалистичный вариант продолжения карьеры для Кейна

26 Марта 2023 • 03:19 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Бывший полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Дэнни Мерфи поделился мыслями о будущем Гарри Кейна.

Контракт форварда со «шпорами» истекает в 2024 году. По слухам, он может покинуть клуб уже грядущим летом.

«Не думаю, что сейчас у него есть намерение остаться или уйти – всё будет зависеть от предложений. В «Манчестер Сити» есть Холанн, в «Ливерпуле» – Нуньес, а переход в «Арсенал» или «Челси» может разрушить его репутацию среди болельщиков «Тоттенхэма». Переход в зарубежную лигу поставит под угрозу возможность побить рекорд Ширера по голам в АПЛ. Думаю, учитывая всё это, переход в «Манчестер Юнайтед» – самый реалистичный вариант из всех имеющихся», – цитирует MailSport Мёрфи.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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