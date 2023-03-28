Нагельсманн не спешит возглавлять «Тоттенхэм» из-за возможности перейти в другие топ-клубы

Известна причина, по которой бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн не спешит принимать предложение «Тоттенхэма».

По информации издания Evening Standard, интерес «шпор» к немецкому специалисту осложняется желанием немца сделать перерыв, прежде чем принять решение о своей следующей работе. Сообщается, что Нагельсманн хочет подождать до лета, чтобы оценить свои возможности, когда мадридский «Реал» и «ПСЖ» окажутся среди европейских клубов, у которых, вероятно, освободится тренерская позиция.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн покинул пост наставника «Баварии» в конце марта за несколько дней до увольнения Антонио Конте из «Тоттенхэма».