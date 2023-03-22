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Кулушевски: «Я не обижаюсь на Конте»

22 Марта 2023 • 20:13 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился мыслями относительно ситуации с Антонио Конте.

После ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) итальянец в откровенной форме посетовал на нехватку амбиций у игроков и руководства «Тоттенхэма», что, вероятно, приведёт к скорому уходу специалиста из клуба.

«Ситуация с Конте никак не повлияет на моё будущее – я в любом случае хочу остаться в «Тоттенхэме», – высказывается швед, арендованный у «Ювентуса» с возможностью выкупа. – Я не обижаюсь на тренера. Я всегда полностью выкладываюсь и прекрасно понимаю, когда играю недостаточно хорошо. Конте сыграл важную роль в моём развитии, я уважаю его», – приводит Sky Sports слова Кулушевски.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Деян Кулушевски
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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