Кулушевски: «Я не обижаюсь на Конте»

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился мыслями относительно ситуации с Антонио Конте.

После ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) итальянец в откровенной форме посетовал на нехватку амбиций у игроков и руководства «Тоттенхэма», что, вероятно, приведёт к скорому уходу специалиста из клуба.

«Ситуация с Конте никак не повлияет на моё будущее – я в любом случае хочу остаться в «Тоттенхэме», – высказывается швед, арендованный у «Ювентуса» с возможностью выкупа. – Я не обижаюсь на тренера. Я всегда полностью выкладываюсь и прекрасно понимаю, когда играю недостаточно хорошо. Конте сыграл важную роль в моём развитии, я уважаю его», – приводит Sky Sports слова Кулушевски.