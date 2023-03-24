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«Эвертон» хочет расстаться с Мопе

24 Марта 2023 • 03:51 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Приобретенный у «Брайтона» летом прошлого года французский форвард Нил Мопе не подошел «Эвертону» - и летом руководство клуба собирается выставить его на продажу, сообщает Football Insider. В текущем сезоне Мопе сыграл в двадцати матчах чемпионата, однако забил лишь один гол - это случилось еще в сентябре, в победном для «Эвертона» матче против «Вест Хэма».

Сколько собираются запросить «ириски» за игрока, не сообщается, но наверняка они будут достаточно гибкими в этом вопросе.

В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» примет в домашнем матче лондонский «Тоттенхэм». 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Нил Мопе трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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