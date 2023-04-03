Юлиан Нагельсманн предпочитает занять должность главного тренера в «Челси», а не в «Тоттенхэме».

35-летний наставник стал одним из основных кандидатов на пост во главе «шпор» сразу после ухода Антонио Конте. В воскресенье «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера, и именно Нагельсманн считается фаворитом на замену англичанину, о чём уже сообщалось ранее. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, экс-тренер «Баварии» сделал свой выбор между «Челси» и «Тоттенхэмом» – он предпочитает первый вариант.

Примечательно также, что «Челси» придётся заплатить «Баварии» компенсацию в случае назначения Нагельсманна до конца текущего сезона.