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Нагельсманн сделал выбор между «Челси» и «Тоттенхэмом» слухи

03 Апреля 2023 • 00:59 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
1 3.40 X 3.35 2 2.20
Через 20 ч. 24 мин.

Юлиан Нагельсманн предпочитает занять должность главного тренера в «Челси», а не в «Тоттенхэме».

35-летний наставник стал одним из основных кандидатов на пост во главе «шпор» сразу после ухода Антонио Конте. В воскресенье «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера, и именно Нагельсманн считается фаворитом на замену англичанину, о чём уже сообщалось ранее. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, экс-тренер «Баварии» сделал свой выбор между «Челси» и «Тоттенхэмом» – он предпочитает первый вариант.

Примечательно также, что «Челси» придётся заплатить «Баварии» компенсацию в случае назначения Нагельсманна до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Бавария Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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