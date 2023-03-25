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«Тоттенхэм» рассматривает назначение Нагельсманна, но пока не связывался с ним

25 Марта 2023 • 22:14 Комментировать
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм».

Ранее стало известно, что немецкий специалист, в пятницу уволенный из мюнхенского гранда, открыт к продолжению карьеры в «Тоттенхэме». Лондонцы в ближайшее время могут расстаться с Антонио Конте, поэтому уже сейчас занимаются поиском его преемника. В списке интересов «шпор» фигурируют Марку Силва, Роберто де Дзерби, Луис Энрике, Томас Франк и Маурисио Почеттино. Как сообщает 90min, кандидатура Нагельсманна также интересна клубу, однако специалист, вероятно, предпочтёт дождаться завершения сезона. Переговоры пока не ведутся.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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