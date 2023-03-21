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Конте всё ещё ждёт решения от «Тоттенхэма»

21 Марта 2023 • 14:28 Комментировать (1)
Эвертон
...
Тоттенхэм
03.04 22:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ждёт решения от руководства клуба. «Шпоры» хотят уволить итальянца за его скандальную пресс-конференцию после ничьи с «Саутгемптоном».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» всерьёз рассматривает вариант с отставкой Конте. У итальянца осталось всего пару месяцев по контракту, что упрощает ситуацию. С другой стороны, руководство опасается, что увольнение Конте может привести к потере места в топ-4 по итогам сезона.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в начале ноября 2021 года. В прошлом сезоне итальянец финишировал с командой на четвёртом месте в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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ЭВЕРТОН ТОТТЕНХЭМ
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Комментарии (1)
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pazzo_panda
21 Марта 2023 в 14:46
Увольняйте уж поскорее! Петухам нечего делать в ЛЧ.
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