Конте всё ещё ждёт решения от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ждёт решения от руководства клуба. «Шпоры» хотят уволить итальянца за его скандальную пресс-конференцию после ничьи с «Саутгемптоном».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» всерьёз рассматривает вариант с отставкой Конте. У итальянца осталось всего пару месяцев по контракту, что упрощает ситуацию. С другой стороны, руководство опасается, что увольнение Конте может привести к потере места в топ-4 по итогам сезона.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в начале ноября 2021 года. В прошлом сезоне итальянец финишировал с командой на четвёртом месте в АПЛ.