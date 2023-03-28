Сон прокомментировал уход Конте из «Тоттенхэма»

Хынмин Сон, форвард «Тоттенхэма», извинился перед бывшим наставником «шпор» Антонио Конте после его отставки из клуба.

«Мне очень жаль его как спортсмену. Я должен был показать ему свои лучшие качества и больше помогать команде, но я не смог этого сделать. Из-за этого Конте пришлось взять на себя ответственность, уйдя, и я чувствую себя ответственным за это», — заявил игрок после товарищеского матча против сборной Уругвая.

Напомним, что Антонио Конте покинул пост наставника «Тоттенхэма» в конце марта из-за конфликта с руководством клуба и игроками.