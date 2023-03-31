«Манчестер Юнайтед», «Бавария» или остаться: Что решит Кейн летом

Кажется, летом нас ждёт новая трансферная сага, связанная с Гарри Кейном. Капитан сборной Англии готовится подписать последний большой контракт в карьере. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, с кем именно.

В июле Гарри Кейну исполнится 30 лет. Текущий контракт форварда с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. Из этих двух фактов легко сделать вывод, что в ближайшее время нападающий подпишет новый договор, причём последний «большой» в своей карьере. Даже при всех чудесах спортивной медицины сложно представить, что через 3 года Кейн будет оставаться в той же форме, что и сейчас, при этом срок ближайшего контракта явно будет не меньше.

Вариантов у Кейна будет несколько. Первая развилка его выбора заключается в том, оставаться ли в «Тоттенхэме» или уходить. Кейн является воспитанником «шпор», он лучший бомбардир клуба за всю его историю. В общем-то он уже живая легенда лондонского коллектива. Кейн трижды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги, дважды – лучшим английским футболистом. Однако у этого есть одно важное но. У него до сих пор нет ни единого титула, и по итогам этого сезона это уже не изменится.

Быть верным клубу – это здорово среди болельщиков. Тем не менее любой профессионал хочет хоть что-то выиграть. Какие шансы у «Тоттенхэма» на успех в ближайшем будущем? Скажем так, они туманны. Сейчас непонятно даже, кто будет руководить «шпорами» в новом сезоне. Вдобавок к этому ФИФА дисквалифицировала спортивного директора лондонцев Фабио Паратичи, что не добавляет уверенности в ближайшем будущем. Учитывая же сумасшедшую конкуренцию в Англии, любое промедление здесь смерти подобно.

Если уходить, то тут у Кейна также есть ещё одна развилка: оставаться в Англии или нет. В первом случае форвард может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Для «красных дьяволов» капитан сборной Англии выглядит главной трансферной целью на лето. «МЮ» жизненно необходим ударный центрфорвард, и Кейн выглядит фигурой идеальной. Тем более сейчас «красные дьяволы» играют с Ваутом Вегхорстом, который по стилю чем-то схож с капитаном «Тоттенхэма».

Для Кейна вариант с «МЮ» имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, он останется в привычной для себя Англии. С другой, это как раз едва ли понравится болельщикам «Тоттенхэма», что может сыграть свою роль. Есть ряд сомнений, точно ли «МЮ» сможет в конкурентной Англии что-то выиграть сам, прежде всего речь о титуле чемпионов. Кейн наверняка мечтает о самых серьёзных трофеях. Кроме того, проблемой может стать «Тоттенхэм». Руководство «шпор» не хочет отпускать свою звезду в другой английский клуб. Учитывая, что контракт Кейна действует ещё год, «Тоттенхэм» может просто удержать форварда силой. Пару лет назад именно так сделали лондонцы, когда нападающего отчаянно хотел «Манчестер Сити». Даже отказ Кейна от тренировок не помог, и форвард был вынужден остаться в столице страны.

Кроме «МЮ» явных претендентов в Англии на Кейна нет. «Манчестер Сити» вопрос с форвардом решил, «Ливерпуль» игроков группы атаки скоро сможет солить, представить переход в «Арсенал» просто невозможно. Есть, конечно, «Челси», которому нападающий не помешал бы, но перспективы «синих» вообще слишком туманны, чтобы отдавать им последние годы карьеры. Финансово трансфер может потянуть «Ньюкасл», но «сороки» пока ещё только в стадии строительства проекта.

Если смотреть на иностранные клубы, то главным претендентом из них считается «Бавария». Мюнхенцы ещё год назад рассматривали Кейна в качестве замены Роберту Левандовски, но тогда англичанин стоил слишком дорого. Этим летом, за год до окончания контракта, стоимость форварда явно будет меньше. При этом Кейна хочет и новый главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Переезд в Германию – это гарантированный чемпионский титул для Кейна. При этом «Бавария» – претендент на победу в Лиге чемпионов. Однако переезд в Германию связан со сменой страны, при этом зарплата наверняка будет меньше, чем в Англии, да и Бундеслига уровнем всё же ниже.

Где ещё можно увидеть Кейна? Теоретически можно представить «Реал» претендентом на него. Карим Бензема довольно резко сдал, и мадридцам также форвард не помешает. Однако «сливочные», кажется, сконцентрированы летом на подписании Джуда Беллингема, что потребует прежде всего серьёзных денежных затрат. Да и «Реал» в последние годы делает ставку на более молодых игроков. В конце концов мадридцы думают о Мбаппе и Холанне, так что Кейн не выглядит приоритетным вариантом.

В общем у Кейна выбор будет непростой. При этом есть ещё одна опция – ничего не подписывать летом. Он может продолжать выполнять контракт с «Тоттенхэмом», а уже летом 2024-го в статусе свободного агента переходить туда, куда захочет сам. Тем более что за год в футболе может многое поменяться.

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Роман Андреев