Дайч: «Мы хотим гарантированные результаты, не случайные»

В заключительном матче двадцать девятого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» упустил победу в противостоянии с «Эвертоном». Итоги игры прокомментировал наставник «ирисок» Шон Дайч, который доволен характером своей команды, продемонстрированном в последние минуты матча.

- Мы растем. Мы пытается сделать так, чтобы результаты были гарантированно, а не только благодаря удаче в том или ином месте. Фанаты оказывают нам абсолютно невероятную поддержку. Это многое значит для игроков, и они делают все возможное, чтобы порадовать болельщиков своими результатами, - цитирует Дайча BBC Sport.