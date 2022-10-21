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Фердинанд раскритиковал «Тоттенхэм» за игру с «Манчестер Юнайтед»

21 Октября 2022 • 08:43 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм
окончен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд остался недоволен игрой лондонского «Тоттенхэма» в матче против «красных дьяволов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«МЮ» большую часть игрового времени доминировал над «шпорами». У гостей практически не было шансов. «Тоттенхэм» как будто потерял уверенность в своих силах. Не хочу сравнивать работу главных тренеров, но траектория у Эрика тен Хага выглядит более многообещающей», - цитирует Фердинанда manchestereveningnews.

Матч состоялся в Манчестер на стадионе «Олд Траффорд» и завершился победой «красных дьяволов» со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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