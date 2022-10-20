Появились подробности инцидента с уходом Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул поле «Олд Траффорда» на 89-й минуте победного матча с «Тоттенхэмом». Появились подробности дальнейших событий.

По информации журналиста Лаури Уитвелла, португалец не просто ушёл в раздевалку, а сразу покинул стадион, на что, правда, не отреагировали остальные игроки «красных дьяволов», активно отмечавшие важную победу.

Напомним, что «МЮ» уверенно обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0, что позволило подопечным Эрика тен Хага подняться в пятёрку лидеров Английской премьер-лиги. Роналду весь матч просидел на скамейке запасных и не вышел на поле.

