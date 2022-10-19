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Конте рассказал о настрое «Тоттенхэма» на матч с «Манчестер Юнайтед»

19 Октября 2022 • 07:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
1 2.45 X 3.50 2 2.85
Через 12 ч. 35 мин.

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о предстоящем поединке против «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги.

«Успешное выступление на «Олд Траффорд» будет очень важно для нашей уверенности в своих силах. В прошлом сезоне мы хорошо показали себя здесь, по проиграли. На этот раз нам нужно показать более качественную игру. Хотим доказать, что прогрессируем по сравнению с прошлым сезоном. У футболистов большое желание показать хорошую игру и порадовать наших поклонников», - цитирует Конте пресс-служба «шпор».

Матч «МЮ» - «Тоттенхэм» пройдет сегодня, 19 октября, начало – 22:15 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Антонио Конте
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
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